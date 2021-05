Milan | presentata la nuova maglia | tutto lo spettacolo della divisa 2021 2022 FOTO

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilè concentrato sul finale di stagione con l’obiettivo di staccare il pass per la prossima Champions League, ma pensa anche al futuro. PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit dell’AC/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storiaSerie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell’ACcontro il Sassuolo nella penultima partita di Serie A il prossimo fine settimana. La squadra maschile vestirà il nuovo Home kit il 16 maggio contro il Cagliari a San Siro. Il nuovo Home kit dell’ACsi ispira all’energia, alla creatività e allo stile dio. Il nuovo kit celebra il significato di ...

e Puma hanno presentato oggi la maglia che indosseranno i rossoneri nella prossima stagione PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit dell'AC2021/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit ...LA NUOVA MAGLIA La nuova maglia delè stata: sponsorizzata Puma, come si legge sul sito ufficiale del club è ispirata a energia, creatività e stile di Milano. Il ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match contro il Torino. Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan.Realizzata dalla Puma (sponsor tecnico del club di via Aldo Rossi), è la frase «Move like Milan» ad aver ispirato la nuova casacca, che la squadra di Stefano Pioli spera di sfoggiare anche in ...