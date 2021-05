Milan, Pioli: “Distorsione al ginocchio per Ibra, assente contro Torino e Cagliari” (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, svelando subito l’assenza di Ibrahimovic: “Zlatan ha subito una Distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima. Speriamo di recuperarlo per l’ultima giornata contro l’Atalanta“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA DI Pioli “contro il Torino gara importantissima. Siamo concentrati e consapevoli che dobbiamo ancora conquistare dei punti. L’equilibrio è una delle nostre qualità, perciò non ci faremo trovare distratti dalla vittoria con la Juventus – ha proseguito il tecnico dei rossoneri – La partita di domani sarà diversa ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del matchil, svelando subito l’assenza dihimovic: “Zlatan ha subito unaal, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima. Speriamo di recuperarlo per l’ultima giornatal’Atalanta“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA DIilgara importantissima. Siamo concentrati e consapevoli che dobbiamo ancora conquistare dei punti. L’equilibrio è una delle nostre qualità, perciò non ci faremo trovare distratti dalla vittoria con la Juventus – ha proseguito il tecnico dei rossoneri – La partita di domani sarà diversa ...

