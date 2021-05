Migranti | nuovo schiaffo all’Italia | dall’Ue nessuna risposta alla richiesta di solidarietà di Lamorgese

Advertising

stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - Monica60205374 : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… - cosimopirchio : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… - benjamn_boliche : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… - NettiGiorgio : RT @stanzaselvaggia: Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matteo S… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovo

... che tuttavia ha un suo ritmo che alimenta una ricerca dinel verso, come del resto sempre ha ... con il compagno di viaggio, incontra isiriani che non hanno più nulla. Essi si spariti e ...Salvini deve gestire la Meloni, spiegare che loro suisono quelli di prima. Mentre Letta ha un problema con i Cinquestelle in trasformazione e cerca l'egemonia nel suo campo. E' il...Superano gli 1,4 miliardi, ma il tasso di crescita rallenta per il 4° anno di seguito. Popolazione in età di lavoro diminuita del 6,79% dal 2010. I nuovi numeri rappresentano un problema so ...Il centro di prima accoglienza è sovraffollato, dopo un aumento degli arrivi nel fine settimana. L’assenza di soccorsi ha creato una pressione maggiore sulla piccola isola siciliana come prima del 201 ...