Michele Serra e la storia del cellulare che gli spia le conversazioni (Di martedì 11 maggio 2021) L'amaca di Michele Serra di oggi su Repubblica sta facendo discutere non poco sui social perché alimenta uno dei complotti più celebri degli ultimi anni: i nostri smartphone ci ascoltano costantemente e, in base a quello che diciamo, ci propongono pubblicità di prodotti affini alle nostre conversazioni. Peccato solo che non esistano, finora, correlazioni provate tra le pubblicità e la questione degli smartphone che ci ascoltano. E, pur non essendoci correlazione provata, l'editorialista di Repubblica ha comunque scelto di parlare di affrontare questa tematica sulla sua rubrica fissa. LEGGI ANCHE >>> Michele Serra attacca Simone Pillon: di Zucconi non parli «e pensi all'anima sua» Michele Serra pensa che gli smartphone ascoltino le nostre ...

ricpuglisi : Il pluralismo a @chetempochefa: FABIO FAZIO MASSIMO GIANNINI MICHELE SERRA #CTCF - disinformatico : Lasciamo stare un attimo il fatto che è una balla. No, i telefonini non ci ascoltano. Io vorrei capire perché mai… - gsonego : @disinformatico Lo chiedi a Michele Serra, il diretto interessato. Pur avendolo apprezzato come scrittore satirico… - giornalettismo : Il giornalista Michele Serra ha raccontato la storia che lo ha portato a supporre che gli #smartphone ci ascoltino… - rafelez : RT @disinformatico: Lasciamo stare un attimo il fatto che è una balla. No, i telefonini non ci ascoltano. Io vorrei capire perché mai uno… -

