Michael-Masi: il messaggio furioso di Toto Wolff (Di martedì 11 maggio 2021) Michael-Masi Direttore di gara della F1 ha spiegato i motivi per il quale nel Gp di Spagna la voce del team principal Mercedes Toto Wolff si è sentita in diretta Tv e durante la gara. Ormai è risaputo che durante le gare ci sono molti messaggi tra il team e i piloti e tra i team principal e il Direttore di gara. Stavolta il messaggio di Wolff ha scatenato polemiche anche se Masi ha chiarito alcuni dubbi sulla questione. Test Pirelli: Albon e Kubica in pista per le gomme da 18 pollici Michael-Masi: che cosa è successo nel Gp di Spagna? Toto Wolff amministratore delegato della Mercedes è stato autore di un team radio che ha aperto alle più accese delle reazioni. “Michael blue ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021)Direttore di gara della F1 ha spiegato i motivi per il quale nel Gp di Spagna la voce del team principal Mercedessi è sentita in diretta Tv e durante la gara. Ormai è risaputo che durante le gare ci sono molti messaggi tra il team e i piloti e tra i team principal e il Direttore di gara. Stavolta ildiha scatenato polemiche anche seha chiarito alcuni dubbi sulla questione. Test Pirelli: Albon e Kubica in pista per le gomme da 18 pollici: che cosa è successo nel Gp di Spagna?amministratore delegato della Mercedes è stato autore di un team radio che ha aperto alle più accese delle reazioni. “blue ...

Advertising

octyfranzese : RT @SkySportF1: ???? Toto alza la voce con Michael Masi nel corso della gara: 'Date le bandiere blu!' #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Michael Masi ha dichiarato che è già stata presa in considerazione l'ipotesi di rimozione della chicane per i futuri GP… - motorboxcom : #F1 La trasmissione del messaggio radio di #Wolff al direttore di gara Michael Masi non è stata un caso isolato - F1inGenerale_ : Michael Masi ha dichiarato che è già stata presa in considerazione l'ipotesi di rimozione della chicane per i futur… - FormulaPassion : #F1: #Barcellona e quella chicane indigesta -