Mediobanca | Nagel | fusione con UniCredit? senza senso industriale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca Nagel

... presieduto da Renato PAGLIARO, ha approvato i risultati di esercizio e consolidati al 31 marzo scorso del Gruppoillustrati dall'Amministratore Delegato Alberto. I nove mesi vedono ...Così l'Ad di, Alberto, ha commentato le ilazioni di stampa circa una possibile fusione tra piazzetta Cuccia e UniCredit. "In questo momento c'è l'aspettativa di una robusta attività ...Profitti netti pari a 193 mln di euro rispetto agli 84,6 mln dello stesso periodo del 2020 contro stime del consenso a 150 mln. Le rettifiche su crediti si sono abbassate a 63,7 mln. In 9 mesi i ricav ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - 'In finanza tutte le fantasie sono lecite e anche interessanti. Dal punto di vista industriale ...