Medagliere Europei nuoto 2021 | quattro podi per l’Italia | arriva il primo oro!

Advertising

zazoomblog : Medagliere Europei nuoto 2021: la graduatoria generale - #Medagliere #Europei #nuoto #2021: - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Tuffi #Europeinuoto2021 Medagliere Europei nuoto 2021: la graduatoria g… -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Europei

ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARANUOTO BUDAPEST NAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 2 - 0 - 1 UCRAINA 2 - 0 - 0 ITALIA 0 - 1 - 1 GRECIA 0 - 1 - 0 GRAN ...SEGUI IL LIVE DELLA FINALE PROGRAMMA E TV DEGLIIL PROGRAMMA DI GIORNATA TUTTI I RISULTATI ILIn finale anche la russa Ilinykh (245.90), l'ucraina Pysmenska (245.30), l'irlandese ...ReAle Extra oro per la categoria American Ipa; Maledetta oro per la categoria Belgan Style Ipa; 16° Vintage oro per la categoria Barley Wine e L’equilibrista medaglia d’argento per la categoria Italia ...A Budapest arriva uno straordinario argento nei tuffi del Team Event grazie a Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Riccardo Giovannini e Adreas Larsen ...