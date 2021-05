Mecenatismo culturale | in Italia donazioni in crescita grazie all' Art Bonus

(Di martedì 11 maggio 2021) (Torino 11 maggio 2021) - Torino, 11 maggio 2021. Dal 2014 ad oggi il programma pubblico Artha consentito la raccolta di oltre 500 milioni di euro di, come affermato in un recente videomessaggio dal ministro alla Cultura Dario Franceschini. L'occasione è stata l'annuncio dei vincitori della V edizione del concorso "Progetto Artdell'Anno", iniziativa a supporto del programma di agevolazioni pubbliche per il. Nella top ten delle iniziative premiate sono rientrati importanti progetti a cura di teatri, musei e centri di produzione, a dimostrazione dell'importanza del sistema Artper il supporto a 360 gradi della cultura e delle arti. Cos'è il programma Arte come funziona Dal 2014 le ...

Advertising

ilperiodo : FERRARA BUSKERS FESTIVAL - BOOM DI ISCRIZIONI PER LA 34MA EDIZIONE - IL MECENATISMO CULTURALE DELL’ART BONUS… -

Ultime Notizie dalla rete : Mecenatismo culturale

Adnkronos

...portare questi ragazzi a fruire ciò che le città offrono dal punto di vista artistico e, ... A ciò si aggiunge un azionariato popolare, odiffuso disarticolato dalla logica della ...... pluristimato dalle principali associazioni consumeristiche italiane e dall'opinione pubblica nazionale per le importanti opere disociale ecompiute a favore di bambini ...SENIGALLIA – Si terrà mercoledì 12 maggio, in cattedrale, una messa in ricordo di Giuliano De Minicis, l’imprenditore, creativo e art director scomparso un anno fa per un malore improvviso. Un vuoto d ...Ci sono voluti tre decenni e l’esempio illuminato e trainante di istituzioni basate soprattutto a Milano, Torino, Padova, per cambiare volto a queste istituzioni privatistiche che si sono trasformate, ...