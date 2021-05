McLaren 720S Spider | la prova de Il Fatto it Una sportiva per supereroi – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Fosse stata nera, sarebbe sembrata, senza dubbio, l’auto di Batman. Invece, lache abbiamo guidato era di colore blu; ma poco cambia, perché una volta a bordo si ha davvero l’impressione di essere. Con gli sportelli aperti come ali, questasembra una specie di astronave appena atterrata sulla terra. La casa britannica ha presentato ora la versione con tetto ripiegabile della sua gamma Super Series ed è un fulmine… a cielo aperto. Già osservandola da fuori, nulla è convenzionale: il muso è cortissimo e l’abitacolo quasi appoggiato sulle ruote anteriori, per far posto al V8 biturbo di 4 litri installato in posizione posteriore-centrale. La linea è un susseguirsi di curve, convessità e concavità che creano ampi passaggi per l’aria, nascosti tra i fanali ...