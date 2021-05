Mbappé convocato per Tokyo 2020 | il Psg nicchia

(Di martedì 11 maggio 2021) Kylian, la stella del Paris Saint - Germain , è stato inserito nella lista di pre - convocati di circa 85 nomi in vista delle Olimpiadi di, in programma dal 22 luglio al 21 agosto . ...

Advertising

cosimofcj : @BiRaskolnikov Se fa un grande europeo ( vittoria gol decisivi) ci può stare mbappe Con il Psg gol pesanti contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé convocato

Kylian, la stella del Paris Saint - Germain , è stato inserito nella lista di pre - convocati di circa 85 nomi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 22 luglio al 21 agosto . ...All'Etihad si riparte dal 2 - 1 per i Citizens dell'andata, ma Mauricio Pochettino potrà contare su Kylian. L'attaccante francese ha recuperato dal problema fisico ed è statodall'...