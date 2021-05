Mattino Cinque, Denise Pipitone: a Milano si cerca una nomade. L’avvocato: «Somiglianza importante» (Di martedì 11 maggio 2021) La ricerca di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, si concentra sulla nomade ripresa a Milano in compagnia di una bambina dalla guardia giurata Felice Grieco. Potrebbe infatti trattarsi della stessa persona che nel gennaio 2005 fece una chiamata anonima a Pietro Pulizzi, papà di Denise. Un confronto fotografico fra le due donne è stato mostrato stamane nel corso della trasmissione “Mattino Cinque”. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Pipitone, nel corso della diretta tv ha fatto sapere di essere sulle tracce della donna. La ricerca Il legale inoltre, commentando la foto, ai microfoni della trasmissione di Canale 5, ha affermato che la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 maggio 2021) La ridi, la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, si concentra sullaripresa ain compagnia di una bambina dalla guardia giurata Felice Grieco. Potrebbe infatti trattarsi della stessa persona che nel gennaio 2005 fece una chiamata anonima a Pietro Pulizzi, papà di. Un confronto fotografico fra le due donne è stato mostrato stamane nel corso della trasmissione “”.Giacomo Frazzitta, legale della famiglia, nel corso della diretta tv ha fatto sapere di essere sulle tracce della donna. La riIl legale inoltre, commentando la foto, ai microfoni della trasmissione di Canale 5, ha affermato che la ...

Advertising

claraboni5 : RT @Lucrezi97533276: Mia cugina che si alza alle quattro del mattino perché alle cinque esce per andare a correre, poi torna a casa , una d… - waveshande : scusate ma se by va pure al pomeriggio a sçk quando lo mandano in onda a posta di mattino cinque - Ali1908Al : @adjcov Stamattina a Mattino Cinque avevano detto che aveva cattivi rapporti con la madre e che si trovava in un altro campo rom - Ali1908Al : @vivalacamomilla Probabilmente domani a Mattino Cinque e soprattutto Chi l’ha visto diranno qualcosa - shineelite2 : RT @Lucrezi97533276: Mia cugina che si alza alle quattro del mattino perché alle cinque esce per andare a correre, poi torna a casa , una d… -