"Maternal" al cinema: come si demolisce la mistica della maternità (Di martedì 11 maggio 2021) Maria, San Giuseppe e Gesù bambino: è l’immagine della ‘famiglia cristiana modello’, come insegna una suora ai bimbetti della casa-famiglia per ragazze madri minorenni in cui sono nati e cresciuti. Il contrasto con la vita reale di quei piccolini è palese e stridente, come la convivenza stretta tra donne legate al voto di castità e madri diciassettenni ansiose di sesso e di libertà. “Maternal”, ambientato a Buenos Aires ma firmato da una sorprendente documentarista nativa di Bolzano, Maura Delpero, alla sua prima opera di finzione, è un silenzioso gioiello da non perdere. Esce in sala il 13 maggio con Lucky Red. Quella di Delpero – che per quattro anni ha insegnato cinema in un ‘hogar’, un centro di accoglienza per ragazze madri della capitale argentina – è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Maria, San Giuseppe e Gesù bambino: è l’immagine‘famiglia cristiana modello’,insegna una suora ai bimbetticasa-famiglia per ragazze madri minorenni in cui sono nati e cresciuti. Il contrasto con la vita reale di quei piccolini è palese e stridente,la convivenza stretta tra donne legate al voto di castità e madri diciassettenni ansiose di sesso e di libertà. “”, ambientato a Buenos Aires ma firmato da una sorprendente documentarista nativa di Bolzano, Maura Delpero, alla sua prima opera di finzione, è un silenzioso gioiello da non perdere. Esce in sala il 13 maggio con Lucky Red. Quella di Delpero – che per quattro anni ha insegnatoin un ‘hogar’, un centro di accoglienza per ragazze madricapitale argentina – è ...

