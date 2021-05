Masterchef Italia 9 | che fine ha fatto Nicolò Duchini? Eccolo oggi

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ricordate tutti, concorrente dell’edizione 2020 di ‘’? Questo è quello che fail bravissimo cuoco. Nel corso del noto programma culinario, in onda su Real Time, sono infatti tanti i personaggi che attraversano quello studio televisivo. Molti di loro non lasciano solamente dei segni per quello che cucinano, ma anche per come sono fatti umanamente. Il giovaneè ricordato soprattutto per il suo essere attaccato alle sue origini e ai suoi sapori, e per aver rincorso sempre il suo sogno di entrare nel magico mondo della cucina. Ma cheha: cosa fa l’ex concorrente di ‘’ Nonostante ...