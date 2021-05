Master 1000 Roma | oggi terza giornata dell' Atp

(Di martedì 11 maggio 2021) In questadi tennis italiano è pronto a scendere in campo, per la prima volta in questo Torneo, Matteo Berrettini, reduce dalla finale persa aldi Madrid contro Zverev. Alle 12:...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Master 1000

In questa terza giornata di tennis italiano è pronto a scendere in campo, per la prima volta in questo Torneo, Matteo Berrettini, reduce dalla finale persa aldi Madrid contro Zverev. Alle 12:50 Berrettini, sul campo centrale, affronta Basilashvili; tennista georgiano che occupa la 31° posizione nel ranking Atp. In questo momento, Lorenzo Sonego sta ...... anche il torneo romano ha visto ridursi il proprio montepremi che ammonta a 2.563.710 euro per ilmaschile e a 1.577.613 euro per il Premier femminile. 245mila euro spetteranno al ...Oltre 1000 giovani, proveniente da una specifica categoria, sono riusciti a trovare lavoro all'interno di un'azienda italiana o di una multinazionale nonostante la pandemia di ...Lorenzo Sonego debutta agli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro affronterà il francese Monfils. Ecco come vedere la partita.