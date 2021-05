Mass Effect Legendary Edition: mod utilizzate come benchmark per la qualità grafica – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Bioware ha utilizzato delle mod come benchmark diretto per la qualità grafica che voleva raggiungere con Mass Effect Legendary Edition.. Bioware ha utilizzato alcune delle mod disponibili per i capitoli originali della trilogia di Mass Effect come benchmark per la qualità grafica di Mass Effect Legendary Edition. A raccontarlo è stato il project director Mac Walters ai microfoni di PC Gamer, cui ha dichiarato che il team di sviluppo ha provato molte mod a inizio progetto, stabilendone la qualità come punto di partenza, per mirare a fare di meglio. ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) Bioware ha utilizzato delle moddiretto per lache voleva raggiungere con.. Bioware ha utilizzato alcune delle mod disponibili per i capitoli originali della trilogia diper ladi. A raccontarlo è stato il project director Mac Walters ai microfoni di PC Gamer, cui ha dichiarato che il team di sviluppo ha provato molte mod a inizio progetto, stabilendone lapunto di partenza, per mirare a fare di meglio. ...

