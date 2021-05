Mascherine all’aperto, nuove regole con 30 milioni di vaccinati (Di martedì 11 maggio 2021) Con 30 milioni di vaccinati contro il covid potrebbero cambiare le regole per quanto riguarda l’uso della mascherina, almeno all’aperto. Questa l’ipotesi del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato. Il sottosegretario è intervenuto anche sul coprifuoco “fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Con 30dicontro il covid potrebbero cambiare leper quanto riguarda l’uso della mascherina, almeno. Questa l’ipotesi del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. “Togliersi la mascherina? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30(la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherinadove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato. Il sottosegretario è intervenuto anche sul coprifuoco “fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane ...

