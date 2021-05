Mascherine all’aperto, nuove regole all’orizzonte grazie al vaccino: le parole di Pierpaolo Sileri (Di martedì 11 maggio 2021) nuove regole sull’utilizzo delle Mascherine all’aperto, ma soltanto ad alcune condizioni: ne ha parlato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24, come riporta Adnkronos, avanzando una ipotesi sui prossimi scenari per il Paese con 30 milioni di vaccinati. Mascherine all’aperto e nuove regole: le parole di Sileri “Le Mascherine al chiuso devono essere mantenute“, ha sottolineato Sileri, ma le regole dell’utilizzo all’aperto potrebbero cambiare nel prossimo futuro del Paese e questo potrebbe accadere, secondo il sottosegretario alla Salute, con 30 milioni di persone vaccinate con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021)sull’utilizzo delle, ma soltanto ad alcune condizioni: ne ha parlato il sottosegretario alla Salute,, a 24 Mattino su Radio 24, come riporta Adnkronos, avanzando una ipotesi sui prossimi scenari per il Paese con 30 milioni di vaccinati.: ledi“Leal chiuso devono essere mantenute“, ha sottolineato, ma ledell’utilizzopotrebbero cambiare nel prossimo futuro del Paese e questo potrebbe accadere, secondo il sottosegretario alla Salute, con 30 milioni di persone vaccinate con ...

