Marotta: «Tema Superlega archiviato con cordialità. Il taglio stipendi…» – VIDEO (Di martedì 11 maggio 2021) L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato all'uscita dell'incontro in Lega: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega del Tema della Super League. «Il Tema Superlega è stato accantonato. È un discorso che è stato superato in un clima di grande cordialità tra tutti. Conclusione estremamente positiva e conciliativa. Tutti hanno espresso volontà di trovare modello di sostenibilità del calcio. Anche il costo del lavoro è una variante che incide molto che incide molto sull'economia del calcio. Juve passo indietro? Gli aspetti giuridici non spettano a me, il Tema è stato affrontato e superato in un clima di grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Tema Marotta Mondolfo, dove mare e terra si incontrano in armonia E dal 2018 Marotta è diventata ufficialmente la 'Città del mare d'inverno', con il conferimento ... La promozione della terra delle 'due vacanze in una', lascia spazio, ogni anno, a un grande tema ...

Superlega: incontro tra club Serie A, presente Agnelli ...Beppe Marotta e Alessandro Marotta, il patron della Lazio Claudio Lotito e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo non solo le conseguenze degli eventi della Superlega, ma anche il tema ...

Superlega, concluso incontro presidenti di A. Ferrero: “Una boutade di Agnelli” "Il signor Andrea Agnelli è la Juventus e la Juventus è una squadra importante. Sulla Superlega ha fatto una boutade ma poi ha capito che il calcio casalingo è più importante." ...

