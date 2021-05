Marotta: «Il discorso Superlega è stato archiviato in un clima di grande cordialità» (Di martedì 11 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo la riunione dei club di Serie A a Milano. Le sue parole fanno intendere che tra le venti società sia stata firmata una riappacificazione. La questione spinosa della Superlega è stata definitivamente archiviata. “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità”. Potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dopo la riunione dei club di Serie A a Milano. Le sue parole fanno intendere che tra le venti società sia stata firmata una riappacificazione. La questione spinosa dellaè stata definitivamente archiviata. “Abbiamo affrontato tematiche varie in undi. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Il. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità”. Potrebbe ...

