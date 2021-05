Marino Pfizer | “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima Attenersi agli studi clinici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) “Ilè statoato per unaa 21. Dati su di un più lungo range dial momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto in Uk. È una scelta fatta dal Comitato tecnico scientifico che ha delle sue basi, osserveremo quello che succede”, così il direttore medico diItalia, Valeria, ospite a “Buongiorno” su Sky Tg24, commentando l’ipotesi di ritardare ladel vaccini-BioNTech come già stanno facendo alcune regioni. “Come direttoredico però dia quello che è emerso d...