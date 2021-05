Marine Le Pen “vuole il golpe”: la sinistra sfodera la solita arma spuntata contro la rivale di destra (Di martedì 11 maggio 2021) Marine Le Pen in un mese, quello di aprile, ha guadagnato 8 punti percentuali nei sondaggi. Sondaggi che indicano la leader della destra francese in crescita di consensi anche a sinistra. Altri sondaggi certificano che i francesi apprezzano il cambio di rotta del suo Rassemblement verso posizioni più moderate. Marine Le Pen, la sinistra usa la tecnica della demonizzazione Ecco che scatta così l’arma convenzionale più usata dalla sinistra: la demonizzazione. Marine Le Pen viene presentata come colei all’ombra della quale i generali preparano un golpe. E ciò perché lei ha approvato l’appello a Macron dei generali in pensione perché difendesse la Francia dal caos. L’appello dei venti generali I generali chiedevano all’Eliseo di difendere ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021)Le Pen in un mese, quello di aprile, ha guadagnato 8 punti percentuali nei sondaggi. Sondaggi che indicano la leader dellafrancese in crescita di consensi anche a. Altri sondaggi certificano che i francesi apprezzano il cambio di rotta del suo Rassemblement verso posizioni più moderate.Le Pen, lausa la tecnica della demonizzazione Ecco che scatta così l’convenzionale più usata dalla: la demonizzazione.Le Pen viene presentata come colei all’ombra della quale i generali preparano un. E ciò perché lei ha approvato l’appello a Macron dei generali in pensione perché difendesse la Francia dal caos. L’appello dei venti generali I generali chiedevano all’Eliseo di difendere ...

Advertising

vale_7107 : RT @SecolodItalia1: Un francese su due non considera Marine Le Pen un “pericolo per la democrazia”. Lei si prepara per l’Eliseo https://t.c… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Aria di golpe in Francia per presunta perdita di sovranità Dopo le esternazi… - MarcG_69 : RT @GeMa7799: Un francese su due non considera Marine Le Pen un “pericolo per la democrazia”. Lei si prepara per l’Eliseo..A meno di un ann… - magicaGrmente22 : RT @GeMa7799: Un francese su due non considera Marine Le Pen un “pericolo per la democrazia”. Lei si prepara per l’Eliseo..A meno di un ann… - Eugenio85428611 : RT @GeMa7799: Un francese su due non considera Marine Le Pen un “pericolo per la democrazia”. Lei si prepara per l’Eliseo..A meno di un ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Marine Pen I governi autoritari che piacciono ai cittadini In Francia, i dibattiti sul ruolo dell'Islam e dell'identità francese hanno alimentato il sostegno al partito di estrema destra di Marine Le Pen. Il nazionalismo indù in India ha esacerbato la ...

Aria di golpe in Francia Dopo le esternazioni di settori anonimi delle forze armate la candidata dell'estrema destra alle elezioni presidenziali Marine Le Pen parla di 'rischio di guerra civile'. La sinistra ...

Un francese su due non considera Marine Le Pen un "pericolo per la democrazia". Lei si prepara per... Secolo d'Italia "Io sono Giorgia”, il libro di Meloni che fa paura ai librai (e a Salvini) La deputata romana è, dopo la morte di Almirante e i flop di Fini e Alemanno, la leader più convincente anche in Ue, dove ha già superato Marine Le Pen ...

Tutto su: meloni libro salvini giorgia Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

In Francia, i dibattiti sul ruolo dell'Islam e dell'identità francese hanno alimentato il sostegno al partito di estrema destra diLe. Il nazionalismo indù in India ha esacerbato la ...Dopo le esternazioni di settori anonimi delle forze armate la candidata dell'estrema destra alle elezioni presidenzialiLeparla di 'rischio di guerra civile'. La sinistra ...La deputata romana è, dopo la morte di Almirante e i flop di Fini e Alemanno, la leader più convincente anche in Ue, dove ha già superato Marine Le Pen ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...