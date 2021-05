Marina di Carrara | fugge con la droga all’alt dei carabinieri Latitante inseguito e arrestato

(Di martedì 11 maggio 2021) Era ricercato da oltre due anni e viveva adi(Massa): è statodaila notte scorsa, fra lunedì 10 e martedì 11 maggio, dopo un inseguimento. Si tratta di un 25enne originario della Romania. Su di lui era pendente un ordine di cattura a seguito di una condanna a quasi tre anni di carcere per reati in materia di stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Viveva in un appartamento a due passi dal mare un 25enne originario della Romania che era ricercato dalle Forze dell'Ordine da quasi due anni. Su di lui era pendente un ordine di cattura a seguito di una condanna a quasi tre anni di carcere per reati in materia di stupefacenti.