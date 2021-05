Mariagiovanna De Angelis | un’umanista prestata all’impresa

(Di martedì 11 maggio 2021) di Maridì VicedominiDe, manager rampante, laureata in lettere e filosofia, è la protagonista con il cugino Edoardo De, noto regista, patron di ‘O Groove, ed il marito Fabio Telese, titolare della società di trasporti VRent, di una nuova mission d’impresa: “VGroove”, un’azienda destinata ai trasporti cinematografici di lusso. Signora De, è lei l’artefice di questa nuova impresa? In un certo senso sì; io e mio marito abbiamo un’azienda di trasporti urbani e di noleggio puro che vanta una flotta di circa 2500 veicoli. Chiacchierando con mio cugino Edoardo, con il quale ho un rapporto di affetto viscerale fin da bambina, e confrontandoci spesso sulle nostre reciproche esperienze lavorative, lui ha espresso l’esigenza di avere un set mobile più confortevole e più tecnologicamente ...

