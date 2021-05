Mara Venier raddoppia: nuovo programma dopo Domenica In (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova esperienza in arrivo per Mara Venier al termine di Domenica In per la sosta estiva, alla conduzione per la prima volta di un programma particolare Mara Venier è la Regina della Domenica, ma dal 27 giugno chiuderà i battenti con Domenica In per la consueta pausa estiva, come previsto dal palinsesto Rai. Un’edizione ricca L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Nuova esperienza in arrivo peral termine diIn per la sosta estiva, alla conduzione per la prima volta di unparticolareè la Regina della, ma dal 27 giugno chiuderà i battenti conIn per la consueta pausa estiva, come previsto dal palinsesto Rai. Un’edizione ricca L'articolo proviene da Inews.it.

