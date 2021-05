Mara Venier chiude Domenica In e sbarca in prima serata d’estate (Di martedì 11 maggio 2021) Ritorna in prima serata la regina della Domenica pomeriggio della tv italiana al timone di un concerto benefico noto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 11 maggio 2021) Ritorna inla regina dellapomeriggio della tv italiana al timone di un concerto benefico noto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - Giusepp92635258 : @ChiarapisSailor @walter37688434 @FraLauricella @Parpiglia A perché il PuntoZ su Mediaset Play dopo Giulia ha chius… - BookshireLibri : “Mamma, ti ricordi di me?” Mara Venier racconta tutto su sua madre morta di Alzheimer - Fiordaliso21 : Mara Venier: «Con mia mamma, malata di Alzhaimer, comunicavo grazie alle canzoni» -