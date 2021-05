Mara Venier chiude Domenica In e arriva in prima serata (Di martedì 11 maggio 2021) Mara Venier è inarrestabile. Dopo il grande successo di Domenica In che, proprio per gli ascolti da record registrati in queste settimane, andrà in onda fino a giugno si prepara a intrattenere il pubblico con un nuovo programma in tv, questa volta in prima serata. Come riportato dal settimanale DiPiùTV, la “Zia” più amata d’Italia condurrà la nuova edizione di Una voce per Padre Pio, il tradizionale appuntamento in onore del Santo da Pietrelcina che la Rai torna a trasmettere proprio dalla sua città natale. L’anno scorso, infatti, per via delle restrizioni da Covid-19, il programma era andato in onda eccezionalmente da uno degli studi di Roma. Mara Venier prenderà il posto di Flavio Insinna, conduttore dell’edizione 2020 insieme a Nino Frassica e Nathalie Guetta e che ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021)è inarrestabile. Dopo il grande successo diIn che, proprio per gli ascolti da record registrati in queste settimane, andrà in onda fino a giugno si prepara a intrattenere il pubblico con un nuovo programma in tv, questa volta in. Come riportato dal settimanale DiPiùTV, la “Zia” più amata d’Italia condurrà la nuova edizione di Una voce per Padre Pio, il tradizionale appuntamento in onore del Santo da Pietrelcina che la Rai torna a trasmettere proprio dalla sua città natale. L’anno scorso, infatti, per via delle restrizioni da Covid-19, il programma era andato in onda eccezionalmente da uno degli studi di Roma.prenderà il posto di Flavio Insinna, conduttore dell’edizione 2020 insieme a Nino Frassica e Nathalie Guetta e che ...

