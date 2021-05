Manita Napoli | 5-1 sull’Udinese e secondo posto per una notte

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilscaccia indietro la Juventus, batte l’Udinese 5-1 e si prende ilmomentaneo in classifica. Un grande, con un ottimo primo tempo, ha dato una grande prova di forza. Partenopei in vantaggio con l’ottimo Zielinski al 28?. Il raddoppio al 31? da parte di Fabian Ruiz, autore di un gol stupendo. Udinese assente ingiustificata fino al 40?, quando poi una prodezza di Stefano Okaka, dal nulla, ha riportato in gara la squadra di Gotti. Ma è stato solo un fuoco di paglia. Nella ripresa, complice anche due errori di Musso, ilha suggellato il vantaggio. Al 56? Lozano ha sfruttato un passaggio del portiere argentino per segnare il 3-1, al 66? poker di Di Lorenzo su una respinta goffa di Musso, alla sua peggiore prova stagionale, ma non solo. Al 90?,...

Advertising

firenzeviola_it : NAPOLI, Che manita all'Udinese: è 5-1 al Maradona - EduardoAmmendo2 : Chissà cosa poteva essere e non è stato... Bellissimo Napoli spumeggiante E la manita è servita #NapoliUdinese 5-… - Fix_55 : Napoli, un altro colpo Champions: manita di Gattuso all'Udinese Napoli-Udinese 5 - 1 #ForzaNapoliSempre - MundoNapoli : Il Napoli cala la manita contro l’Udinese - geocappiello : #NapoliUdinese e la manita è fatta ?????????? #Napoli 5 - 1 #Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : Manita Napoli

Tuttosport

... in corsa per un posto in Champions, ospita il Parma già retrocesso mentre la Roma, dopo la... 36° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio Martedì 11 maggio 20.45- ...Dami dicono che se si vuole ammazzare una squadra del sud allora si manda Mazzoleni'. Non approfitta della sconfitta dei sanniti il Torino, che segna a pochi minuti dalla fine contro il ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, gara valida per la 36 giornata del campionato di Serie A. 90' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ...ROMA FONSECA GIOVANI – Complice la situazione infortuni, in questa ultima parte di stagione l’allenatore della Roma sta dando più spazio ai giovani. Già contro il Manchester United nel ritorno delle s ...