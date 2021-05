Manchester-City: la Premiere League è il suo regno (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi 11 Maggio 2021 il Manchester-City è diventato campione d’Inghilterra con 3 giornate di anticipo. La Premiere League così si avvia a concludere definitivamente la sua stagione 2021 e l’unico che sorride è Pep Guardiola che ha battuto la concorrenza delle altre squadre Inglesi. Ora il Manchester si prepara per la sfida più importante: la finale di Champions League con il Chelsea che decreterà la squadra campione Europea. Manchester City–Chelsea: sabato 8 maggio 2021 ore 17:30 Manchester-City: la squadra ha vinto la Champions League? Gli uomini di Pep Guardiola conquistano il loro settimo titolo nazionale della storia: grazie al passo falso del Manchester United contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi 11 Maggio 2021 ilè diventato campione d’Inghilterra con 3 giornate di anticipo. Lacosì si avvia a concludere definitivamente la sua stagione 2021 e l’unico che sorride è Pep Guardiola che ha battuto la concorrenza delle altre squadre Inglesi. Ora ilsi prepara per la sfida più importante: la finale di Championscon il Chelsea che decreterà la squadra campione Europea.–Chelsea: sabato 8 maggio 2021 ore 17:30: la squadra ha vinto la Champions? Gli uomini di Pep Guardiola conquistano il loro settimo titolo nazionale della storia: grazie al passo falso delUnited contro il ...

