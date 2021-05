Manchester City campione d’Inghilterra: è la settima Premier League della sua storia (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City torna sul tetto d’Inghilterra vincendo la settima Premier League della sua storia: decisiva la sconfitta dello United Il Manchester City torna sul tetto d’Inghilterra dopo due anni dall’ultima volta vincendo la settima Premier League della sua storia. Decisiva la sconfitta rimediata dal Manchester United contro il Leicester, che ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di conquistare matematicamente il titolo con dieci punti di vantaggio a tre giornate dalla fine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Iltorna sul tettovincendo lasua: decisiva la sconfitta dello United Iltorna sul tettodopo due anni dall’ultima volta vincendo lasua. Decisiva la sconfitta rimediata dalUnited contro il Leicester, che ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di conquistare matematicamente il titolo con dieci punti di vantaggio a tre giornate dalla finestagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - PremierShowIT : ?? Per il Manchester City questo è il quinto titolo nell'era Premier League. Solo il Manchester United ne ha vinti d… - JhonattaJaime96 : Manchester City levando tudo -