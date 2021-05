"Mamma ha ucciso Denise?". L'intercettazione tra le figlie di Anna Corona trasmessa a La vita in Diretta (Di martedì 11 maggio 2021) “Eravamo a casa, la Mamma l’ha uccisa a Denise” dice una voce. “L’ha uccisa? A Denise? La Mamma?” risponde l’altra. Lo scambio di battute è avvenuto Jessica e Alice, le figlie di Anna Corona, ex moglie del padre naturale della bambina di Mazara del Vallo scomparsa diciassette anni fa. L’intercettazione è stata trasmessa nel corso del programma “La vita in Diretta”, che si è tornato ad occupare del caso Pipitone. Intanto i carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nella cittadina tirrenica perché secondo la segnalazione di un cittadino si tratterebbe di Denise.Secondo quanto si apprende, chi ha segnalato la somiglianza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) “Eravamo a casa, lal’ha uccisa a” dice una voce. “L’ha uccisa? A? La?” risponde l’altra. Lo scambio di battute è avvenuto Jessica e Alice, ledi, ex moglie del padre naturale della bambina di Mazara del Vallo scomparsa diciassette anni fa. L’è statanel corso del programma “Lain”, che si è tornato ad occupare del caso Pipitone. Intanto i carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nella cittadina tirrenica perché secondo la segnalazione di un cittadino si tratterebbe di.Secondo quanto si apprende, chi ha segnalato la somiglianza ...

