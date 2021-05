Mahmood sulla nuova cover di Vanity Fair | «Tra terra e Olimpo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 25 maggio 2021 C’è un’assenza impercettibile ma gigante, al collo di Mahmood. La sua catenina d’oro, quella che è lì da sempre, si è persa. E non è un segno da niente. Perché quel filo che gli toccava appena l’incavo della spalla, per poi scendere giù fino al centro del petto e delle camicie aperte, teneva appesa la testa di una piccola Nefertiti, la regina egiziana, come «un tesoro in me prezioso, simbolo potente delle mie origini arabe, regalo di battesimo di papà, che mi portava a cavallo senza redini nel deserto e alle Piramidi, con lo zaino Invicta sulle spalle, principio della mia storia». Sguardo caldo, animale, corpo che parla in un magnetismo segreto di «lacrime» come di «rapide negli occhi», di «ferite» come di «cicatrici di Inuyasha», che è un anime giapponese dei suoi ricordi di bambino, Alessandro è voce di una generazione che ha una grammatica tutta sua, che fluisce e in quel fluire fa svanire come bolle di sapone timbri e definizioni. E così lui non è fragile né il suo contrario, ma solo un ragazzo pieno di grazia dall’immaginario intenso che ha iniziato a scrivere in tram le sue canzoni e ogni giorno si corregge un po’, e ogni giorno prova a domare i propri demoni, un po’, proprio come tutti noi. E che così sta riuscendo a non confondere le rarità del suo istinto e del suo talento, a metterle insieme, a tenerle vive per qualcosa di più del non perderle: consacrarle. Come si fa? «Dandosi senza risparmio, interamente. Io sono due anni che sto quasi solo sul nuovo album. È chiuso, lo guardo ed è proprio come mi aspettavo fosse. Ghettolimpo». È un neologismo. «Il ghetto è la vita di tutti i giorni. L’Olimpo è dei cieli. Noi siamo in mezzo. Un po’ terra e un po’ aria». Da dove le arriva, la passione per i miti greci? «Mi ci immergevo nella mia infanzia da figlio unico, in camera, tra i giochi. Li divoravo. Mi affascinava l’Ade, le sue ombre, la sua oscurità. O Narciso, che si specchia e per il troppo amarsi muore. Questo procedere a esperimenti che hanno i miti e finire in un insegnamento, una morale evidente da cui non puoi più prescindere». Lei, quando si riflette, che cosa vede? «Qualcosa che dentro non sento». Non ha neanche trent’anni. Che età è la sua? «Difficile. Le mie energie migliori le sto mettendo nella musica, nucleo presente. Cerco di evitare gli scompensi emotivi. Mi affido al mio clan, che unisce famiglia e amici, e mi fa stare tranquillo, con i piedi per terra, soprattutto dopo l’esplosione di Sanremo». Chi ne fa parte? «Chi mi dice “Alessandro, forse stai facendo una cazzata” dove per altri sarebbe “Alessandro, sei bello, sei bravo, tutto a posto”. Gente vicina che li tocca, i miei sogni». Che sogni ha? «Uno è incontrare il maestro Franco Battiato. Per quella volta che mi rapì dalla radio di una macchina, mentre andavo verso una spiaggia: con I treni di Tozeur io scoprii l’estasi. Salutarlo come fossimo in quel capolavoro della sua Alexander Platz. “C’era la neve, ci vediamo questa sera fuori dal teatro, ‘ti piace Schubert?’”». Sua madre, Anna. «Sono stato il suo unico figlio, era la prima volta anche per lei, ed è stata grandiosa. In me è la giustizia, che governa e ripara. Testa calda, ci assomigliamo. Terza media, gran senso del lavoro. Dopo il Festival e l’Eurovision è rimasta a bocca aperta con me, noi che non avevamo avuto niente, non ci aspettavamo niente, e di colpo ci ritrovavamo con tutto. Non si è mai stancata di farmi sorprese. Come una volta che tornavo da Madrid e mi ha detto: “Sono stanca per cenare insieme”, e io allora le ho creduto, e invece ho aperto la porta ed era lì, che mi aveva pulito tutta casa, e aveva cucinato. È la prima ad ascoltare le mie creazioni, in lei ripongo ogni fiducia. “Ale, questa è molto bella però un po’ difficile. Non te la capiscono tutti”». Il suo è stato, è, un padre assente. «Non so di lui da parecchio. Ma delle persone tendo a voler sempre salvare il bello, e a buttare il marcio». È tanto lontano nel tempo il bello che salva? «All’Idroscalo di Milano quando ero piccolo c’era un Luna Park. Babbo mi portava sempre lì. Ci avvicinavamo alla mia giostra preferita, che erano gli scivoli. Il signore degli scivoli mi dava allora il tappeto volante di Aladin, e in quel saliscendi con mio papà lì io mi ci sentivo, un po’ magico». Che cosa è successo tra voi? «La sua biografia e la mia dicono che si è separato da mia madre quando avevo cinque anni. Quindi forse sarebbe più giusto chiedermi: “Che cosa non è successo”». Le manca? «Peggio. Non so più in che maniera, mi manca». La periferia è ancora la sua casa? «Sì, il solo luogo in cui mi faccio i capelli, dal mio barbiere Aziz, in cui mi ritrovo e sono veramente a mio agio. La lasciavo per raggiungere il bar di mia madre in centro a Milano, quando c’era da darle una mano. Poi partivamo, via a sciare sulle montagne bianche a Madesimo, con il lago che si ghiaccia d’inverno. Io a ogni canzone attacco addosso più ricordi possibili». Sta riaprendo tutto, in una pandemia che sembra in via di risoluzione con i vaccinati che aumentano, e l’estate ormai vicina. «Stupendo, ma attenzione, non è un regalo, non sarà semplice riabituarsi alla gente, fare pace con l’idea del contatto. Passeggiavo sul Naviglio, ieri, e cresceva un fastidio del rumore e di contro un disagio silenzioso in me, come la conseguenza di un trauma. Non ci basterà essere liberi. Dovremo re-imparare, per esempio ad abbracciarci. Io non so se lo so più fare». C’è qualcuno che non ha mai smesso di abbracciare? «Mamma. Mamma è protezione». E protezione cos’è? «Pure se pare un controsenso, dirti: “Se prendi un debito, lavori”. “Se finisci il liceo e non vai all’università, pure”. E così ho fatto: lo steward alle fiere, l’animatore nei villaggi estivi, in cui si attaccava alle 8 con l’acquagym e si finiva alle 2 di notte smontando le scenografie del palco, una fatica da militare. Ma lei da piccolina raccoglieva le olive con il nonno nei campi, e io non potevo fiatare». Di che cosa ha avuto più paura, in questo tratto? «Della malattia e della morte, così legate l’una all’altra. Mi facevo forza: se va tutto bene, quando finirà, prendo un aereo e porto i miei amici a cena a New York. Ma l’ansia era lì, ferma». Che cosa le ha insegnato? «Che ogni lenitivo è provvisorio, che si può essere più leggeri nello scoprire che non si può, forse non si deve proprio, piacere a tutti. Che quando pensi di avere ragione, se per gli altri non ce l’hai, non è un problema tuo ma loro. Realizzare di non potere essere quello che la gente si aspetta senza farsene più una colpa. Non cadere nello sconforto perché ti criticano è una conquista, una liberazione». A chi cerca ancora differenze nel chi si ama, lei che cosa risponde? «Rispondo che noi siamo giovani aperti che non hanno bisogno di essere incasellati. È un’esigenza degli altri, che trovano più comodo differenziarci, etichettarci, dividerci in reparti. Ma la vita non è un supermercato e la non normalità è solo la violenza, l’ignoranza, che vengono dalla paura, dal non conoscere, dal non sapere. Dal pensare che c’è complessità dove invece tutto è molto semplice. Io ho avuto la fortuna di avere una madre forte che ha saputo capire che non bisogna farle, le differenze, perché differenze non ce ne sono». Il Ddl Zan aiuterebbe chi invece no. «Credo sia il minimo che ci debbano, che debbano a tutti. Una tutela che ha un motivo, non ce lo stiamo inventando. La violenza e l’omofobia esistono, sono sotto gli occhi di tutti, si materializzano in insulti, ironie, parole sbagliate, in silenzi di madri, quando va bene, in schiaffi di padri, gesti ignobili, violenti. Ma non vi si gela il sangue a pensare a una figlia cacciata di casa perché ama una ragazza? O all’idea di potere essere aggrediti per un bacio? Quante volte ci hanno fatto battute che non desideravamo sulla nostra pelle, quante volte non ci siamo sentiti sicuri nell’andare a scuola? Ci rendiamo conto? Nell’andare a scuola». A lei è successo? «Alle medie. Un compagno mi viene sotto, mi butta a terra, mi rompe gli occhiali, mi spacca la squadra, un calcio alla cartelletta di educazione tecnica, ammaccata. La fine di un gesto tremendo, io che torno a casa dolorante, sporco, violato». Sono stati presi provvedimenti? «Neanche lo sospesero. I suoi amici, il ricatto del giorno dopo: “E tu vedi di non fare nomi”». Un trauma così è qualcosa che si può dimenticare? «Ancora oggi ho paura di essere attaccato perché frainteso. Le canzoni sono il mio riparo. L’arte e la bellezza salvifiche perché tutto è connesso in quella luce, in quella forza, in quell’amore». Si sente ancora il «principiante in tutto», come si dichiarava agli esordi? «Non smetterò mai di esserlo, principiante. Anche nei sentimenti, che non sempre capisco. L’amore a volte è troppo sottile perché io lo sappia riconoscere. Come si riconosce?». Credo sia quando tutte le cellule del corpo si prendono la testa e con gli occhi pieni dell’altro dicono «sì». «È forte. Ma io faccio fatica perfino a sentirle, ora, le mie cellule. Troppo esaurite. A volte vorrei essere così lieve da sollevarmi in volo come un uccello, solo per guardarci dall’alto, rallentarci sopra piano, quasi un planare, e vedere da lì l’effetto che fa». Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccate qui.