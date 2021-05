Mafia: difesa Lombardo, 'lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata' (Di martedì 11 maggio 2021) Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "La lotta dell'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, contro la Mafia non era solo di facciata, con la nomina di due magistrati antiMafia nella sua Giunta regionale, come dice l'accusa. Già da prima l'imputato lottava contro Cosa nostra ed è dimostrato". E' iniziata con queste parole la nuova udienza dedicata alla discussione della difesa nel processo a carico dell'ex Governatore siciliano, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata. L'avvocata Maria Licata, che difende l'ex politico con il collega Vincenzo Maiello, dopo avere affrontato nelle scorse udienze i periodi antecedenti, ricorda nella sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "Ladell'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, contro lanon eradi, con la nomina di due magistrati antinella sua Giunta regionale, come dice l'accusa. Già da prima l'imputatova contro Cosa nostra ed è dimostrato". E' iniziata con queste parole la nuova udienza dedicata alla discussione dellanel processo a carico dell'exsiciliano, Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata. L'avvocata Maria Licata, che difende l'ex politico con il collega Vincenzo Maiello, dopo avere affrontato nelle scorse udienze i periodi antecedenti, ricorda nella sua ...

