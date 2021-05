Mafia: difesa Lombardo, ‘lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata’ (3) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Lombardo venne condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Una sentenza che aveva riformato la decisione di primo grado, col rito abbreviato, di condanna a sei anni e otto mesi, emessa il 19 febbraio 2014 del Gup Marina Rizza. In una delle scorse udienze, rendendo dichiarazioni spontanee, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’appello di Catania, presieduta da Rosa Anna Castagnola, l’ex Presidente della Regione siciliana, aveva ribadito con forza le azioni politiche intraprese che hanno “fortemente contrastato Cosa nostra”. Aveva citato intercettazioni e le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia. Lombardo aveva parlato poi di Safab, del villaggio di Sigonella, di termovalorizzatori, dello stop ai parchi eolici “così graditi al boss Messina ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) –venne condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Una sentenza che aveva riformato la decisione di primo grado, col rito abbreviato, di condanna a sei anni e otto mesi, emessa il 19 febbraio 2014 del Gup Marina Rizza. In una delle scorse udienze, rendendo dichiarazioni spontanee, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’appello di Catania, presieduta da Rosa Anna Castagnola, l’ex Presidente della Regione siciliana, aveva ribadito con forza le azioni politiche intraprese che hanno “fortemente contrastato Cosa nostra”. Aveva citato intercettazioni e le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.aveva parlato poi di Safab, del villaggio di Sigonella, di termovalorizzatori, dello stop ai parchi eolici “così graditi alMessina ...

Società. Il giudice e quel restare umano nella legge Come ho scritto nel libro sugli avvocati ( Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore, ...che Fassone stesso si sentì rivolgere dall'imputato 'Salvatore' al termine di un processo di mafia:...

Mafia, colpo al clan Trigila Come ha fatto di recente l'imprenditore Giuseppe Condorelli la denuncia rimane l'unico mezzo di difesa.

Mafia: difesa Lombardo, 'lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata' Catania, 11 mag. (Adnkronos) – "La lotta dell'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, contro la mafia non era solo di facciata, con la nomina di due magistrati antimafia nella sua Gi ...

Mafia, colpo al clan Trigila La Polizia di Stato, con il Comando provinciale dei Carabinieri e il nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, sta eseguendo, su delega della Procura distrettuale Antimafia di ...

