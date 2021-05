Mafia: difesa Lombardo, 'in questo processo il mendacio è clamoroso, inquietante' (Di martedì 11 maggio 2021) Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "In questo processo il mendacio è clamoroso, è inquietante che alcuni testi siano ancora valorizzati dall'accusa. Perché questa accusa ha l'esigenza di valorizzare questi testimoni?". Lo ha detto l'avvocata Maria Licata proseguendo la discussione nel processo d'appello a carico dell'ex Governatore siciliano, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. E cita alcuni collaboratori di giustizia, come Francesco Ercole Iacona. "E' davvero preoccupante che possa essere stato usato in un processo una siffatta fonte dichiarativa", dice Licata. Ma cosa aveva detto Francesco Ercole Iacona in aula? "Maurizio La Rosa mi disse che ad Agrigento potevamo appoggiare il presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Catania, 11 mag. (Adnkronos) - "Inil, èche alcuni testi siano ancora valorizzati dall'accusa. Perché questa accusa ha l'esigenza di valorizzare questi testimoni?". Lo ha detto l'avvocata Maria Licata proseguendo la discussione neld'appello a carico dell'ex Governatore siciliano, Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. E cita alcuni collaboratori di giustizia, come Francesco Ercole Iacona. "E' davvero preoccupante che possa essere stato usato in ununa siffatta fonte dichiarativa", dice Licata. Ma cosa aveva detto Francesco Ercole Iacona in aula? "Maurizio La Rosa mi disse che ad Agrigento potevamo appoggiare il presidente della ...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'in questo processo il mendacio è clamoroso, inquietante'... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata' (3)... - TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata'... - hereisISA : RT @Scilvietta: Si è parlato di mafia legata al caso #DenisePipitone... Questa difesa di @carmeloabbate nei confronti della Corona e della… - Scilvietta : Si è parlato di mafia legata al caso #DenisePipitone... Questa difesa di @carmeloabbate nei confronti della Corona… -