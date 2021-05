M5s non voterà PD al ballottaggio, Carretta: “Presa di posizione carica di rancore” (Di martedì 11 maggio 2021) La sindaca Chiara Appendino, tra le prime fautrici di un’alleanza tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, ha ora cambiato idea annunciando che senza alleanza al primo turno non ci sarà nemmeno il sostegno dei pentastellati al ballottaggio nei confronti del candidato Dem. Una dichiarazione che ha suscitato le reazioni del centrosinistra e del segretario torinese del Partito Democratico Mimmo Carretta che definisce “certe prese di posizione cariche di astio e rancore. I torinesi non meritano di essere trattati come robot da comandare a bacchetta”. Carretta precisa poi come al ballottaggio la scelta debba ricadere su chi si sente più vicino: “Per me vale sempre il concetto di votare per qualche cosa, non contro qualcuno, non per ostacolare, ma per promuovere. Proprio ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) La sindaca Chiara Appendino, tra le prime fautrici di un’alleanza tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, ha ora cambiato idea annunciando che senza alleanza al primo turno non ci sarà nemmeno il sostegno dei pentastellati alnei confronti del candidato Dem. Una dichiarazione che ha suscitato le reazioni del centrosinistra e del segretario torinese del Partito Democratico Mimmoche definisce “certe prese dicariche di astio e. I torinesi non meritano di essere trattati come robot da comandare a bacchetta”.precisa poi come alla scelta debba ricadere su chi si sente più vicino: “Per me vale sempre il concetto di votare per qualche cosa, non contro qualcuno, non per ostacolare, ma per promuovere. Proprio ...

