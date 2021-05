M5S: Ass. Rousseau, da curatore speciale richiesta per ottenere dati (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Il curatore speciale che è stato individuato dal Tribunale di Cagliari ha presentato istanza, di fatto come rappresentante legale e quindi persona legittimata, per ottenere i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle ed indire immediatamente le votazioni per il Comitato direttivo”. E’ quanto si legge in uno dei punti in cui -in un lungo post sul blog delle Stelle – l’associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della ‘guerra’ con il M5S, tacciando alcune delle informazioni circolate al riguardo come “fake news”.“Quando sarà definito in modo chiaro il rappresentante legale del MoVimento 5 Stelle – si legge ancora – poiché ad oggi sono almeno in 2 persone a reclamarne il titolo, l’Associazione Rousseau potrà definire con quest’ultima figura tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Ilche è stato individuato dal Tribunale di Cagliari ha presentato istanza, di fatto come rappresentante legale e quindi persona legittimata, perdegli iscritti del MoVimento 5 Stelle ed indire immediatamente le votazioni per il Comitato direttivo”. E’ quanto si legge in uno dei punti in cui -in un lungo post sul blog delle Stelle – l’associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della ‘guerra’ con il M5S, tacciando alcune delle informazioni circolate al riguardo come “fake news”.“Quando sarà definito in modo chiaro il rappresentante legale del MoVimento 5 Stelle – si legge ancora – poiché ad oggi sono almeno in 2 persone a reclamarne il titolo, l’Associazionepotrà definire con quest’ultima figura tutte le ...

