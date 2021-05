Lutto per la cantante Adele: morto il padre dopo una lunga battaglia contro il cancro (Di martedì 11 maggio 2021) Il padre della cantante Adele è morto all’età di 57 anni, dopo che per lunghi anni aveva condotto una battaglia contro un cancro intestinale. La vicenda del padre di Adele è risaputa, Mark Evans, questo il nome dell’uomo, aveva abbandonato la madre e la piccola Adele quando questa aveva solo 3 anni. Leggi anche -> Kurt Cobain, l’FBI diffonde il dossier dopo 20 anni. Ci sono anche ipotesi di omicidio Un rapporto che era davvero molto complesso e difficile sotto molto punti di vista, ma secondo le varie fonti Adele ha il cuore spezzato per la morte del padre, d’altro canto nonostante tutto rimane sempre suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 maggio 2021) Ildellaall’età di 57 anni,che per lunghi anni aveva condotto unaunintestinale. La vicenda deldiè risaputa, Mark Evans, questo il nome dell’uomo, aveva abbandonato la madre e la piccolaquando questa aveva solo 3 anni. Leggi anche -> Kurt Cobain, l’FBI diffonde il dossier20 anni. Ci sono anche ipotesi di omicidio Un rapporto che era davvero molto complesso e difficile sotto molto punti di vista, ma secondo le varie fontiha il cuore spezzato per la morte del, d’altro canto nonostante tutto rimane sempre suo ...

