Lutto per Adele, morto il papà Mark Evans: lei lo aveva rinnegato (Di martedì 11 maggio 2021) Un rapporto difficile per Adele con suo padre, morto dopo una grave malattia. Il suo nome era Mark Evans, la cantante lo aveva rinnegato Un rapporto praticamente inesistente, più che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021) Un rapporto difficile percon suo padre,dopo una grave malattia. Il suo nome era, la cantante loUn rapporto praticamente inesistente, più che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

