Lutto nel Napoletano, il Covid porta via Rafel o’ salumiere’: “Lo zio di tutti” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – Il Covid porta via “Rafel o’ salumiere’ “, lo zio di tutto il paese. E’ Lutto a Melito di Napoli per la scomparsa di Raffaele Pellecchia, storico salumiere della città, morto in ospedale dopo aver lottato contro il virus. Tra i messaggi di cordoglio sui social c’è quello dell’ex vicesindaco Luciano Mottola che ricorda l’anziano scomparso: “Era l’inizio di novembre del 2019, mi chiamò il sindaco e mi disse ‘domani non prendere impegni che dobbiamo premiare a Rafel o’ salumiere’”. “Andammo al Palapartenope – continua il post – per l’evento organizzato dalla Camera di Commercio e lì vidi zio Raffaele, che aspettava di essere premiato. Non ricordo con precisione quando era stata l’ultima volta che lo avevo visto lontano dalla sua ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – Ilvia “o’“, lo zio di tutto il paese. E’a Melito di Napoli per la scomparsa di Raffaele Pellecchia, storico salumiere della città, morto in ospedale dopo aver lottato contro il virus. Tra i messaggi di cordoglio sui social c’è quello dell’ex vicesindaco Luciano Mottola che ricorda l’anziano scomparso: “Era l’inizio di novembre del 2019, mi chiamò il sindaco e mi disse ‘domani non prendere impegni che dobbiamo premiare ao’”. “Andammo al Palapartenope – continua il post – per l’evento organizzato dalla Camera di Commercio e lì vidi zio Raffaele, che aspettava di essere premiato. Non ricordo con precisione quando era stata l’ultima volta che lo avevo visto lontano dalla sua ...

Advertising

anteprima24 : ** Lutto nel Napoletano, il #Covid porta via Rafel o’ salumiere’: 'Lo zio di tutti' ** - strawberytaegi : HA I BRILLANTINI NEL SOPRACCIGLIO TUTTI ZITTI SONO IN LUTTO - ReggioPress : Lutto nel mondo della scuola: morto l’ex preside Franco Razzoli - M92Web : RT @GrifoneSports: ASD @GrifoneSports Oggi scenderà in campo IN TUTTE LE COMPETIZIONI con un polsino nero in segno di lutto, rispetto, gra… - infoitinterno : Lutto nel mondo forense di Salerno, muore l'avvocato Fortunato Cacciatore -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Un massacro a norma di legge ... ancora una volta concretizzando lo slogan Na favela luto é luta (nella favela lutto é lotta). ... Data in cui nel 1988 il varo della Legge Aurea pose fine alla schiavitù in Brasile. Con le centinaia di ...

Incidente nell'aretino: Pasquale e Chiara ora verso la città natale Rientrano nel Casertano le salme di Pasquale Vozza, 36 anni, e Chiara Esposito , 33, morti nell'incidente ... Ed è lutto a Casagiove, di cui era originario Pasquale, che era nipote del sindaco della ...

Lutto nel mondo della scuola: morto l'ex preside Franco Razzoli Reggionline La Salernitana annulla i festeggiamenti per la Serie A in segno di lutto per la morte del giovane Loris L’U.S. Salernitana 1919 ha fatto rientro a Salerno oggi pomeriggio presso lo Stadio “Arechi” scortata dalle forze dell’ordine. Ad attendere il pullman con a bordo i giocatori granata c’erano i giornal ...

Incidente nell'aretino: Pasquale e Chiara ora verso la città natale Arezzo, 11 maggio 2021 - Rientrano nel Casertano le salme di Pasquale Vozza, 36 anni, e Chiara Esposito, 33, morti nell'incidente accaduto in provincia di Arezzo, sulla Siena-Bettolle. La loro auto ha ...

... ancora una volta concretizzando lo slogan Na favela luto é luta (nella favelaé lotta). ... Data in cui1988 il varo della Legge Aurea pose fine alla schiavitù in Brasile. Con le centinaia di ...RientranoCasertano le salme di Pasquale Vozza, 36 anni, e Chiara Esposito , 33, morti nell'incidente ... Ed èa Casagiove, di cui era originario Pasquale, che era nipote del sindaco della ...L’U.S. Salernitana 1919 ha fatto rientro a Salerno oggi pomeriggio presso lo Stadio “Arechi” scortata dalle forze dell’ordine. Ad attendere il pullman con a bordo i giocatori granata c’erano i giornal ...Arezzo, 11 maggio 2021 - Rientrano nel Casertano le salme di Pasquale Vozza, 36 anni, e Chiara Esposito, 33, morti nell'incidente accaduto in provincia di Arezzo, sulla Siena-Bettolle. La loro auto ha ...