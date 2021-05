Lupin 2, quando esce la seconda stagione della serie Netflix: data di uscita, anticipazioni, trama e cast (Di martedì 11 maggio 2021) I fan di Lupin, il ladro gentiluomo, possono tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché dopo la prima seguitissima stagione trasmessa su Netflix, sta per arrivare anche la seconda parte. Ma quando verranno pubblicati sulla piattaforma gli attesi episodi? Cosa succederà questa volta? Ci vediamo a Parigi, l’11 giugno! L’indizio era l’orario di posting A tutti quelli che ieri hanno zoommato sull’immagine vogliamo solo dire: vivibbi pic.twitter.com/18WzX2UDVE — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2021 Lupin 2, quando esce la seconda stagione? “Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante. Assane ha nascosto la data di uscita proprio sotto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) I fan di, il ladro gentiluomo, possono tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché dopo la prima seguitissimatrasmessa su, sta per arrivare anche laparte. Maverranno pubblicati sulla piattaforma gli attesi episodi? Cosa succederà questa volta? Ci vediamo a Parigi, l’11 giugno! L’indizio era l’orario di posting A tutti quelli che ieri hanno zoommato sull’immagine vogliamo solo dire: vivibbi pic.twitter.com/18WzX2UDVE —Italia (@IT) May 11, 20212,la? “Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante. Assane ha nascosto ladiproprio sotto il ...

