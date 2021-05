Luana, perizia sul macchinario per stabilire la dinamica dell'incidente. Per l’ultimo viaggio un disegno di suo figlio (Di martedì 11 maggio 2021) Un foglio colorato, con questo toccante addio i familiari hanno aiutato il bimbo a salutare la sua mamma. Intanto la procura vuole capire chi rimosse le protezioni dall'orditoio Leggi su repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) Un foglio colorato, con questo toccante addio i familiari hanno aiutato il bimbo a salutare la sua mamma. Intanto la procura vuole capire chi rimosse le protezioni dall'orditoio

Advertising

TgrRaiToscana : In programma oggi la perizia sull'orditoio al quale lavorava Luana d'Orazio, la giovane operaia morta risucchiata d… - Nazione_Prato : La Procura ascolta i colleghi di Luana Si aspetta la perizia sull’orditoio killer - Nazione_Prato : Luana, domani la verità dalla perizia sul macchinario - qn_lanazione : La morte di Luana D'Orazio: primi passi dell'inchiesta, mercoledì 12 maggio risposte dalla perizia della procura - speranza_viva : RT @Radio1Rai: ??Giornata di #lutto in #Toscana, in memoria di #Luana D'Orazio e delle vittime sul lavoro. Alle 15 si celebreranno i funeral… -