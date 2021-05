Luana D' Orazio | Monica Guerritore al funerale | ' Ha rinunciato al sogno d' attrice per la famiglia'

Advertising

Agenzia_Ansa : Dolore e commozione ai funerali di Luana D'Orazio, la ragazza morta stritolata nell'azienda tessile. Il vescovo:'… - pdnetwork : #PNRR #Sicurezza sul #lavoro 'Siamo tutti con il cuore a #Montemurlo, ai funerali di Luana D'Orazio. Ma serve l'azi… - GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Dolore e commozione ai funerali di Luana D'Orazio, la ragazza morta stritolata nell'azienda tes… - ilcirotano : Luana D'Orazio è il simbolo dei corpi straziati sul lavoro - -

Ultime Notizie dalla rete : Luana Orazio

Pistoia, 10 maggio 2021 Alla cerimonia funebre per la giovane operaia morta a 22 anni sul lavoro anche l'attrice Monica Guerritore: 'per grande senso di responsabilità, di maturità e di forza, ha messo da qualche parte questo suo sogno di fare l'attrice, per occuparsi del suo bambino, per occuparsi di sua madre, ha pensato ad ...... che ha analizzato, segnala, la situazione degli organici modenesi degli enti competenti dopo l'ondata di emozione suscitata dalla scomparsa diD', la 22enne stritolata da un orditoio in ...Pistoia – Una comunità intera, amici e amiche, colleghi di lavoro, istituzioni si sono stretti attorno a Luana D’Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, ieri, nell’ultimo saluto. Una corona di palloncini ...(Agenzia Vista) Pistoia, 10 maggio 2021 Alla cerimonia funebre per la giovane operaia morta a 22 anni sul lavoro anche l'attrice Monica Guerritore: "Luana per grande senso ...