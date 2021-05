Love Is In The Air serie, anticipazioni: SERKAN e la gelosia per SELIN, la sua ex (Di martedì 11 maggio 2021) Non sarà solo Eda Yildiz (Hande Erçel) a turbare l’animo di SERKAN Bolat (Kerem Bürsin), il protagonista assoluto di Love Is In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5. Fin dai primi episodi, l’uomo dimostrerà infatti di essere geloso dell’ex fidanzata SELIN Atakan (Bige Önal), la quale sarà però in procinto di sposarsi con il gradasso Ferit ?im?ek (Ça?r? Ç?tanak). Partendo proprio da tale fidanzamento interrotto, si svilupperà la principale storyline della telenovela… Leggi anche: MR WRONG anticipazioni: OZGUR e EZGI passano la notte insieme Love Is In The Air, trama: Eda e SERKAN, un incontro burrascoso! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Eda ce l’avrà a morte con SERKAN poiché lo ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021) Non sarà solo Eda Yildiz (Hande Erçel) a turbare l’animo diBolat (Kerem Bürsin), il protagonista assoluto diIs In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5. Fin dai primi episodi, l’uomo dimostrerà infatti di essere geloso dell’ex fidanzataAtakan (Bige Önal), la quale sarà però in procinto di sposarsi con il gradasso Ferit ?im?ek (Ça?r? Ç?tanak). Partendo proprio da tale fidanzamento interrotto, si svilupperà la principale storyline della telenovela… Leggi anche: MR WRONG: OZGUR e EZGI passano la notte insiemeIs In The Air, trama: Eda e, un incontro burrascoso! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati allesapete che Eda ce l’avrà a morte conpoiché lo ...

Advertising

MediasetPlay : Dopo l’annuncio di #MrWrong, una nuova storia d’amore sta per arrivare su Mediaset Play Infinity e su #Canale5... P… - MediasetPlay : Canale 5 si illumina di emozioni con Hande Erçel e Kerem Bürsin: prossimamente, in prima visione assoluta... Love I… - peppe_p_94 : Posizione 31 The Black Mamba - Love Is On My Side Primo brano totalmente in inglese (dal 64 solo 3 in doppia lingu… - sfx_fed : RT @maiiunagioiaa: infine la frase che mi ha sciolto il cuore : “he love us all for who we are and we are the reason he keeps on going (tho… - cataldoski : 09. Love Me Harder Con questo duetto conobbi The Weeknd. In questa canzone si parla di fiducia, tradimento, problem… -