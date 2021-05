Louis Tomlinson | riprogrammato tour mondiale e concerto di Milano | date e biglietti

(Di martedì 11 maggio 2021)ildial Lorenzini District nell’aprile 2022. Confermata anche la presenza del gruppo Only The Poets Ildiprevisto originariamente il 29 luglio 2020 al Carroponte di, successivamente spostato prima al 5 febbraio 2021 e poi al 30 agosto 2021 al Fabrique di, e? statol’8 aprile 2022 al Lorenzini District, sempre a. La riprogrammazione, fanno sapere gli organizzatori dell’evento, arriva in seguito alle numerose richieste arrivate dai fan e dal popolo del web. Subito dopo l’annuncio, molti fan della pop star si sono precipitati sui profili di Live Nation per chiedere notizie. Di seguito tutto quello che c’è ...

Advertising

team_world : Una venue più grande (= NUOVI BIGLIETTI!) ospiterà il CONCERTO di LOUIS TOMLINSON che viene spostato dal 31.08.2021… - MarcoMoriniTW : Il concerto di Louis a Milano è riprogrammato in una Venue molto più grande. Speriamo che questo possa rendere feli… - LiveNationIT : #LouisTomlinson: nuova location e nuove disponibilità di biglietti! Venerdì 8 aprile 2022 • Milano, Lorenzini Dist… - maraaberton : Ma quello è il piedino di Louis Tomlinson - 3V3RYWHER3 : QUESTO È IL MONDO DI LOUIS TOMLINSON E NOI CI STIAMO SOLO VIVENDO -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Tomlinson

Nuovo rinvio per l'unica data italiana del tour di. Il promoter della tournée ha fatto sapere che il concerto dell'artista britannico inizialmente in programma al Carroponte a luglio 2020, poi spostato al Fabrique di Milano a ...a Milano nel 2022, in concerto per un'unica data italiana, l' 8 aprile 2022 al Lorenzini District . L'evento inizialmente in programma per il 2020 e poi rimandato al 2021 è adesso ...Louis Tomlinson a Milano nel 2022, in concerto per un'unica data italiana, l’8 aprile 2022 al Lorenzini District. L'evento inizialmente in programma ...Rimandato al 2022 il tour mondiale di Louis Tomlinson. Ecco le nuove date del Louis Tomlinson World Tour 2022.