Los Angeles Lakers: la Hulu annuncia una docuserie (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il grande successo ottenuto con The Laste Dance, miniserie dedicata a Michael Jordan, La piattaforma di streaming americana Hulu ha annunciato che a partire dal 2022 verrà prodotto un documentario s in nove puntate sulla storia degli ultimi quattro decenni dei Los Angeles Lakers, il tutto corredato da interviste esclusive a dirigenti, giocatori e tifosi. Los Angeles Lakers: cosa racconterà il documentario della Hulu? La docusurie sul team californiano uscirà nel 2022 pur non essendoci ancora un titolo. Nel frattempo, però, sono stati svelati alcuni dettagli. Il progetto è stato ideato e sostenuto dall' attuale proprietaria dei Lakers, Jeannie Buss, e dal regist, Antoine Fuqua, e racconterà gli ultimi quattro decenni della franchigia ...

