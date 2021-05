Long covid, quelli che guariscono ma non si riprendono: i sintomi e l'ipotesi delle cure gratuite (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la guarigione dal coronavirus alcune persone continuano a convivere con effetti a lungo termine come affaticamento, tosse e difficoltà di concentrazione. Una condizione che richiede monitoraggio ... Leggi su today (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la guarigione dal coronavirus alcune persone continuano a convivere con effetti a lungo termine come affaticamento, tosse e difficoltà di concentrazione. Una condizione che richiede monitoraggio ...

