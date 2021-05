Lombardia: stanziati 3 mln a garanzia perdite Rsa (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza in consiglio regionale della Lombardia alla legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza. In particolare, viene introdotta una garanzia pari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte delle perdite sostenute in questi mesi di pandemia. L'iniziativa, adottata e messa in capo a Finlombarda - con un plafond di 30 milioni di euro - prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde con l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette. Il provvedimento, illustrato dal relatore Paolo Franco (Gruppo Misto), è composto da tre articoli. "Bene aiutare le Rsa - ha commentato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza in consiglio regionale dellaalla legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza. In particolare, viene introdotta unapari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte dellesostenute in questi mesi di pandemia. L'iniziativa, adottata e messa in capo a Finlombarda - con un plafond di 30 milioni di euro - prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde con l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette. Il provvedimento, illustrato dal relatore Paolo Franco (Gruppo Misto), è composto da tre articoli. "Bene aiutare le Rsa - ha commentato il ...

