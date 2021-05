Lombardia | da tagli a vitalizi e costi politica 5 milioni alle scuole

(Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - L'avanzo di amministrazione del consiglio regionale dellarelativo all'anno 2020 e pari a oltre 5di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei, sarà devolutoprimarie dei Comuni con meno di 5mila abitanti e agli istituti di formazione professionale accreditati. Lo ha stabilito oggi all'unanimità il consiglio regionale su indicazione dell'Ufficio di Presidenza. Una quota di 100mila euro sarà destinata al corpo dei vigili del fuoco dellaper l'acquisto di attrezzature e materiale didattico finalizzato alla formazione dei vigili del fuoco volontari. “Gli alunni delledei piccoli Comuni lombardi e gli studenti degli istituti professionali sono stati senza dubbio ...

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - L'avanzo di amministrazione del consiglio regionale della Lombardia relativo all'anno 2020 e pari a oltre 5 milioni di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti al ...
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia. L'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale relativo all'anno 2020 pari a oltre 5 milioni di euro, frutto ...