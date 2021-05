Lombardia | ass Rolfi | ' 6 500 controlli l' anno su vegetali extra-Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag.(Adnkronos) - Nuovi uffici per idocumentali e nuove assunzioni per il servizio fitosanitario di Regioneall'interno dell'aeroporto cargo di Malpensa. Nel centro gli ispettori controllano tutti iche arrivano da Paesicomunitari in Europa: "Vengono effettuati circa 6.500all'per garantire che non vengano introdotti nel nostro continente parassiti o merce irregolare -ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio, che ha visitato i magazzini dell'aeroporto di Malpensa-. Un lavoro eccezionale che spesso viene dato per scontato ma che rappresenta un servizio essenziale per la nostra agricoltura e per la sicurezza fitosanitaria del Paese. Abbiamo visto come gli insetti ...