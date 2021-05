L’obiettivo è vaccinare con tempestività gli studenti delle scuole medie entro l’autunno (Di martedì 11 maggio 2021) Pfizer, Fda: “Via libera all’uso sui ragazzi tra 12 e 15 anni”. L'obiettivo è mettere il paese in sicurezza durante i mesi estivi Pfizer, Fda: “Via libera all’uso sui ragazzi tra 12 e 15 anni” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) Pfizer, Fda: “Via libera all’uso sui ragazzi tra 12 e 15 anni”. L'obiettivo è mettere il paese in sicurezza durante i mesi estivi Pfizer, Fda: “Via libera all’uso sui ragazzi tra 12 e 15 anni” su Notizie.it.

Advertising

marcoranieri72 : RT @editoreruggeri: Vaccinare 7,5 miliardi di persone per ottenere l’immunità di gregge del mondo e ripeterla ogni anno mi pare un obiettiv… - claudiomontar : @AlessandroFois9 Direi che piuttosto dei contagi, l'obiettivo importante resta proteggere e vaccinare i fragili e m… - Leonardobecchet : @piancast1 @Cartabellotta @SEC_Loppiano @NeXteconomia @OcchettaF @BentivogliMarco Si calmi. Non ho detto che non bi… - ClaudioSeganti1 : Umilmente mi chino di fronte a tanta sapienza di #politici e #virologi, i quali pretendono di vaccinare tutta la po… - Marco_Gabbi : RT @editoreruggeri: Vaccinare 7,5 miliardi di persone per ottenere l’immunità di gregge del mondo e ripeterla ogni anno mi pare un obiettiv… -